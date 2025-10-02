東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 27287.12（+431.56+1.61%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26378.39（+395.48+1.52%） 韓国総合株価指数 3549.21（+93.38+2.70%） 豪ＡＳＸ２００指数 8945.94（+100.28+1.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80983.31（休場） ２日のアジア株は軒並み上昇。前日発表された９月の米ＡＤＰ雇用者数が市場予想に反してマイナスとなり