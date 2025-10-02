ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊ともに８１ｂｐ、小幅縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.708 フランス3.522（+81） イタリア3.518（+81） スペイン3.243（+54） オランダ2.865（+16） ギリシャ3.372（+66） ポルトガル3.108（+40） ベルギー3.248（+54） オーストリア3.006（+30） アイルランド2.955