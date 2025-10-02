秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは２日、香川県を訪れ、瀬戸内海の島々で３年に１度行われる現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」を視察された。お二人での同祭訪問は初めて。お二人は午後１時半頃、会場の一つである直島（直島町）の美術館「ベネッセハウスミュージアム」に到着。同館の設計を手がけた安藤忠雄さんらの案内で、屋外に展示された世界各地の水平線の写真作品などを見て回られた。佳子さまは、目の前に広が