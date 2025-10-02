京王閣競輪の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）は2日に開幕。初日メインの12R特選は菅田壱道（39＝宮城・91期）が先勝した。初日特選は現S班5人を含めた赤パン経験者8人がそろった。そんな超豪華な一戦を制したのは、唯一S班経験のない単騎の菅田だった。「タイトルでいいでしょう！タイトルでいいと思います（笑い）」と上機嫌。「清水（裕友）君か真杉（匠）君のラインの後ろからと思ってい