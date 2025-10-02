航空自衛隊の戦闘機が初めての欧州派遣を終えて帰国し、空自トップの森田空幕長は2日、「欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分との認識を体現することができた」と強調した。空自は、Fー15戦闘機4機などを9月14日からアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツの空軍基地に派遣していたが、戦闘機の欧州への派遣は初めてのこと。現地でイギリス空軍の戦闘機との編隊飛行など部隊間交流を重ね、10月1日に帰国したが、記者会見で森