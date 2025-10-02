千葉・鴨川市の山林でカメラが捉えたのは、山の斜面に散乱する伐採された大量の木。作業をするショベルカーが小さく見えるほど、広範囲にわたり森林が切り開かれていました。ここで今、進んでいるのが大規模な太陽光発電施設メガソーラーの開発計画です。この映像が撮影されたのは、9月23日火曜日。10月2日に番組が現地に行くと、離れた場所からでもはっきりと見えるほど伐採された木が山積みに。作業している様子が確認できました