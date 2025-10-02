さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』の特別版が、10月1日（水）に放送された。今回はMCのウエストランド・井口浩之と、とろサーモン・久保田かずのぶが、ゲストの田村淳にさまざまな質問を展開。尊敬するMCを尋ねられた淳は、東野幸治が怖いと切り出し…。【映像】田村淳が恐れるMCは…番組では淳が、所ジョージの番組はすべておもしろいと大絶賛。そこから井口が「すご