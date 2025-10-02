アスクは10月2日、CORSAIR社製のウルトラワイドタッチ液晶ディスプレイ「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」を発表した。14.5インチのタッチ対応ディスプレイで、PCケースに磁石で貼り付けたり、専用スタンドで設置したりと、自由な配置が可能。カレンダーやウィジェット、ゲームのチャットなどの表示に活用できる。価格はオープンで、予想実売価格は42,780円前後。発売は10月30日。マルチタッチに対応した超横長タイプの14.5イ