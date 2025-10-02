10月4日からテレビ朝日系で放送がスタートするオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の囲み取材会が10月2日に都内で行われ、W主演の松島聡（timelesz）と白洲迅をはじめ、猪俣周杜（timelesz）、蓮佛美沙子、子役の棚橋乃望と櫻が出席した。 参考：松島聡×白洲迅『パパと親父のウチご飯』メイキング映像公開timeleszの主題歌も初披露 豊田悠の人気コミックをドラマ化する本作。短気でケンカっ早いが情に