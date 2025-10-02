Ｕ−20ワールドカップで決勝トーナメント進出を決めたＵ−20日本代表photo by Buda Mendes-FIFA/FIFA via Getty ImagesＵ−20日本代表の世界挑戦は、相手のスピードに面食らうことから始まった。「（事前の分析で）速いし、強いし、というのはわかっていたけど、想像以上で、自分たちが準備していたより、もっと速くて強いという印象だった」Ｕ−20ワールドカップのグループリーグ初戦、エジプトとの試合を終え、そう語った