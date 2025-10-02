三井住友カードが9月30日から募集開始した、一般申し込み可能なカードとして国内初のVisa Infiniteランクのクレジットカード「三井住友カード Visa Infinite(ビザ インフィニット)」。どんなカードなのか。発表会で同社マーケティング本部本部長の伊藤亮佑氏に聞いた。三井住友カード マーケティング本部本部長の伊藤亮佑氏○「三井住友カード Visa Infinite」リリースに至った背景は?野村総合研究所のレポートによると、世帯純金