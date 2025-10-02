クマの目撃が相次いでいる札幌市南区で、１０月１日夜も相次いでクマが出没しました。付近の小学校は見守り登校を行うなど警戒が続いています。カメラがとらえた１頭の大きなクマ。１日午後９時ごろ、札幌市南区南３７条西１１丁目の林でクマ１頭が出没しました。付近では１日未明からクマの目撃情報が相次いでいて、周辺の道路が一時交通規制されたほか、近くの札幌市立南小学校などが臨時休校しました。南小学校は２日に授業を再