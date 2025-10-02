三重ブランドの「あのりふぐ」が、今シーズン初めて水揚げされました。 【写真を見る】三重ブランド“あのりふぐ” シーズン初の水揚げに｢豊漁期待できる｣ 去年の倍釣った漁船も 三重･志摩市 志摩市の安乗漁港などで水揚げされる「あのりふぐ」は、重さ700グラム以上ある天然のトラフグで、三重ブランドに認定されています。 漁の解禁日は10月1日でしたが、天候不良だったためきょうが今シーズン初めての水揚