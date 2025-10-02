収束する気配がない前橋市長の“ホテル密会”問題。きょう、市長が市議会に対し2回目の説明を行い、自身の進退について今後明らかにすることを明言しました。記者「きょうはどのような説明を？」部下の既婚男性と10回以上、ラブホテルで密会していた前橋市の小川晶市長。全市議と対峙する小川市長は、じっと前を見据えていました。前橋市小川晶 市長［先月24日］「当該職員には、公私にわたる相談に乗ってもらっていました