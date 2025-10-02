◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権第1日（2025年10月2日兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の安田彩乃（30＝フリー）が65をマークし、7アンダーで単独首位発進を決めた。1打差の2位に堀琴音（29＝ダイセル）、森田遥（29＝フリー）、高木優奈（27＝中央日本土地建物グループ）が並んだ。2週連続優勝を狙う菅楓華（20＝ニトリ）は首位と2打差の5位。今季国内