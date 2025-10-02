アメリカでは連邦政府の予算が失効し、7年ぶりに政府機関の一部閉鎖が始まりました。すでに、政府が管理する観光施設などが利用できなくなっていて、今後、交通機関への影響も懸念されています。アメリカバンス副大統領「閉鎖が数週間も長引くなら、生活に必要な基本的サービスをみなさんが確実に受けられるよう、できる限りのことをする」アメリカ連邦政府の予算失効により始まった政府機関の一部閉鎖。医療保険制度などをめぐ