ボートレース浜名湖の「スポーツニッポン菊花杯」は2日、5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、3日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。衝撃のカミングアウト！？1999年6月20日に浜名湖でデビュー初、同年8月10日に2回目のVを飾るなど得意水面としている繁野谷圭介（51＝大阪）が「実は両親が静岡県出身なんですよ」と打ち明ける。繁野谷自身は大阪生まれだが兄は静岡生まれ。「なので、親戚はみんな静岡にいる」