10月になって、学校が、仕事が、プライベートが忙しい!? そんな気持ちを再現したようなサンリオキャラのフィギュアが登場します。バンダイは「ガシャポン」シリーズから、「サンリオキャラクターズ ばたんきゅ〜」を2025年10月第1週より発売。全5種で価格は300円です。2025年10月第1週発売「サンリオキャラクターズ ばたんきゅ〜」(全5種・300円)「サンリオキャラクターズ ばたんきゅ〜」は、サンリオキャラクターズのばたんきゅ〜