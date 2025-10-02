贋作の可能性がある油彩画について説明する担当者＝2日午後、岡山県鏡野町岡山県鏡野町の「山田養蜂場」は2日、ポーランド出身のモイズ・キスリングの油彩画として同社が所蔵してきた「モンパルナスのキキ」について、ドイツの有名贋作家ウォルフガング・ベルトラッキ氏が制作した可能性が高いことを明らかにした。画風をまねして描いた作品とみられ、同社の調査に対しベルトラッキ氏は、自らが描いたことを認めた上で「絵は（