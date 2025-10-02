【モデルプレス＝2025/10/02】女優の釈由美子が10月2日、自身のInstagramを更新。息子と西武園ゆうえんちのゴジラアトラクションを体験した様子を公開した。【写真】釈由美子、息子との自撮り2ショット◆釈由美子、息子との西武園ゆうえんち訪問披露釈は「先日、息子のリクエストで西武園ゆうえんちの『ゴジラ・ザ・ライド』に乗ってきました」とコメントし、西武園ゆうえんち前で息子との温かい親子の時間が際立つ2ショットを披露