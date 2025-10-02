12月9日発売される『山崎賢人カレンダー2026』より、表紙カット2種、購入者限定の特典カットが解禁された。【写真】『山崎賢人カレンダー2026』、直筆イラストが描かれたFC限定版表紙2010年のデビュー以来、第一線で活躍を続け、数々の大作で主演を務める山崎賢人。「キングダム」映画シリーズは、2019年公開の第1作『キングダム』を皮切りに、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年）、『キングダム 運命の炎』（23年）、『