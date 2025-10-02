タレントのユージが2日までに、自身のインスタグラムを更新。愛車を披露し、ファンを喜ばせた。【写真】ユージ、愛車が「カッコよすぎ」「最高！」「これはスゴい」（9枚）“車好き”で知られ、SNSには自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。先日は「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒1980年KZ1000Mk.II」と、2年前に購入を明かしていた愛車のバイクを投稿。今春には、自身のYouTubeにて2018年式の最