timeleszの松島聡と猪俣周杜が2日、都内で行われたドラマ『パパと親父のウチご飯』囲み取材会に、白洲迅、棚橋乃望、櫻、蓮佛美沙子と共に出席。ドラマ初出演となる猪俣を松島が称賛する場面があった。【写真】松島聡、白洲迅と共にオムライス調理に悪戦苦闘本作は、突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）という、シングルファーザー2人が共同