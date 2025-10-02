児童婚を経験した３人の少女が、ＣＮＮによる取材でその実態を明らかにした/CNN（ＣＮＮ）１７歳のレハナさんは、子どもの時から家族を助けることを夢見ていた。一人っ子で、両親はバングラデシュでの家計のやりくりに苦心。「兄弟もなく、将来誰が両親の面倒を見るのだろうといつも考えていた」と、レハナさんは話す。自らその責任を担うつもりだったレハナさんだったが、１４歳の時、その強い思いに待ったがかかる。地域の有力な