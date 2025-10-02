timeleszの松島聡と俳優の白洲迅が2日、都内で行われたドラマ『パパと親父のウチご飯』囲み取材会に、棚橋乃望、櫻、猪俣周杜（timelesz）、蓮佛美沙子と共に出席。松島が白洲の自宅を訪れ、役作りの参考にしたことが明かされた。【写真】timelesz・猪俣周杜も共演本作は、突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）という、シングルファーザー2人