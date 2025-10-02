生後3か月の赤ちゃんを殴り、一時心肺停止にさせた父親に判決です。 【写真を見る】生後3か月の赤ちゃん殴り一時心肺停止に「泣き止まないことに腹が立ち…」父親に懲役3年・執行猶予5年判決 名古屋地裁「誠に未熟な犯行」 判決などによりますと、弓達浩一被告（27）はことし5月、名古屋市中区の自宅マンションで当時生後3か月だった息子の胸を殴り、一時、心肺停止に陥らせた傷害の罪に問われています。 これまでの裁判で、弓