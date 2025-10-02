舘ひろしが主演し、眞栄田郷敦、尾上眞秀が共演する映画『港のひかり』より、竹原ピストルの書き下ろしによるインスパイアソング「千切れ絵のように私は」が流れるスペシャル予告が解禁された。【動画】竹原ピストルの力強い歌声が寄り添う――『港のひかり』スペシャル予告本作は、過去を捨てた元ヤクザと目の見えない少年との十数年を描く、年の差を超えた友情と再会の物語。昨年に公開され数々の映画賞を総なめにした映画『