来年6月頃に能登で行われるトキの放鳥。石川県の馳知事は2日、トキの生育環境に配慮したコメ作りに新たな認証制度を創設するとしました。 国の特別天然記念物のトキ。石川県羽咋市の邑知潟周辺では、来年6月頃に、野生復帰に向けた、本州では初めてとなる放鳥が予定されています。2日の会見で石川県の馳知事は、化学肥料や農薬の削減など、トキの生育環境に配慮し作られたコメに対して、11月から新たな認証制度を創設するとしま