米大リーグのワイルドカードシリーズは１日（日本時間２日）第２戦が各地で行われ、ナ・リーグ２試合のうちの１カード、ドジャース対レッズでドジャースが連勝して唯一地区シリーズ進出を決めた。ナ・リーグのもう一方、カブス対パドレスとア・リーグの２カード、ヤンキース対レッドソックス、ガーディアンズ対タイガースはいずれも１勝１敗のタイとなり、残り３チームの地区シリーズ進出は２日（同３日）の第３戦まで持ち越され