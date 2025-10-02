神奈川・横須賀市で５日に開催予定だった「よこすか開国花火大会２０２５」が中止になった。２日、主催者が発表した。同日の在日米海軍横須賀基地一般開放イベント「日米親善ヨコスカフレンドシップデー２０２５」が、米政府の閉鎖に伴って中止された影響で「安全に開催することができない」と判断された。花火大会主催者は、横須賀基地でのイベント中止の連絡を受けて警察など関係機関と協議。「警備計画上、『よこすか開国花