◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が先制の左犠飛を放った。初回１死三塁。「３番・三塁」で先発出場した主砲は、昨季までの同僚・青柳の１４４キロ速球を左翼フェンス際まで運んだ。スタンドまでは届かなかったが、これでシーズン１００打点に到達した。