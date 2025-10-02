Ｊ２大宮は２日、宮沢悠生・新監督の就任会見をオンラインで行った。＊＊＊９月２４日に電撃就任した宮沢監督は、監督就任のオファーについて「私もびっくりでした」と明かしつつ「レッドブルグループで働いていたこともあり、いただいたオファーなら自分の良さが出せると思った」とオファーを受けた経緯を明かした。かつてＭＦ南野拓実ら日本人選手の通訳を務め、ザルツブルクＵ―１８の監督、ザルツブルクのセカン