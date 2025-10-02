大阪・関西万博内の、大阪ヘルスケアパビリオンの来館者数が５００万人を突破した２日、同館リボーンステージで、記念セレモニーが開催された。吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長、パビリオン館長の西澤良記氏に出迎えられたのは、兵庫・明石市から来場した稲葉さん一家４人。吉村知事は「お１人目の人を市長と一緒にお迎えしたことも、本当に昨日のことのように思います」と笑顔で祝福した。もともと、２８０万人の来館者