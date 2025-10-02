Ｊ２大宮は２日、ヘッドオブスポーツへの就任が９月２２日に発表されたスチュアート・ウェバー氏の就任会見を行った。＊＊＊ウェバー氏はウェールズ出身の４１歳。イングランドのリバプールやＱＰＲでスカウト部門の責任者を務めるなどし、１７〜２３年にはノリッジの強化責任者を務めた。ウェバー氏は「クロップやマリオゴメスとも話し、ものすごい情熱を感じたし、明確にこうしていくというビジョンがあった」と就