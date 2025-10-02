アニメ『プリキュア』のスピンオフ新作ショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』のシーズン2が、YouTube「ぷちきゅあ」公式チャンネルのほか各プリキュア公式SNSにて、10月9日より配信されることが決定した。あわせてPVが公開された。【動画】新キャラ登場！公開された『ぷちきゅあ』シーズン2映像シーズン2では、舞台を「ふしぎなゆうえんち」から「おかしなパラダイス」へと変え、シーズン１で登場したぷちきゅあも