【新華社横浜10月2日】中華人民共和国の成立76周年を迎えた1日、横浜市中区の横浜中華街で盛大な国慶節パレードが開かれた。沿道には無数の五星紅旗（中国国旗）がはためき、街は赤一色の華やかな雰囲気に包まれた。華僑・華人や国際交流関係者ら千人余りが集まり、竜舞や獅子舞、京劇、腰鼓など多彩な伝統芸能を鑑賞。会場は熱気にあふれ、多くの市民や観光客も足を止めて見入った。（記者/胡暁格）