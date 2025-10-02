朝日漁業協同組合が主催するイベント「第33回 秋のグルメ2025」が、滋賀県長浜市の朝日漁業会館にて2025年10月26日(日)に開催されます。アユ、ビワマス、セタシジミなど、漁師たちが奥びわ湖で獲ってきた新鮮な魚介類を様々な料理で楽しめる、毎回満席になる人気のイベントです。中でも、揚げたてのアユの天ぷらが食べ放題で提供されるのが最大の魅力です。 朝日漁業協同組合「第33回 秋のグルメ2025」 【開催概要