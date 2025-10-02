戦後80年のことし、年間シリーズでお伝えしている「戦争の語り部たち」。今回は、過酷な戦場体験を語り継ぐため東京で開かれた証言集会を特集します。合言葉は「語らずに死ねるか！」。今回が最後となった集会には山形県内の当事者も参加し、戦争の地獄を訴えました。東京都千代田区。この日の集会には、およそ900人が詰めかけました。「あの戦場体験を語り継ぐ集い」。登壇するのは県内を含む全国の元兵士ら合わせて14人、