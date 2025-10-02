上空から海面へと渦を巻いて伸びる黒い雲。鶴岡市の沖合では2日午前、「竜巻」とみられる現象が発生しました。2日の山形県内は大気が不安定な状態で2日夜遅くにかけて落雷や突風などに注意が必要です。この映像は2日午前11時ごろ、鶴岡市加茂で撮影されたものです。沖合には竜巻のようなものが発生していました。「なんか動いてない？」「動いている」「こっち近づいてきたら大変だよね」映像を撮影した1人に話を聞きました。撮影