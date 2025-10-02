第一子を出産したばかりの俳優の趣里が２日、インスタグラムを更新。「最近臆測が広がりすぎているな、と」と投稿した。趣里は紫色の胡蝶蘭のような花の写真をアップし「ある程度は仕方ないと思いつつ…」と切り出し「最近臆測が広がりすぎているな、と」と訴え。「私は日々奮闘しています！」とつづり「いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝です」とファンに感謝も伝えていた。趣里は８月にＢＥ：