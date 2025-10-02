政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では自民党総裁選の終盤情勢を特集した。番組では読売新聞、朝日新聞、毎日新聞の世論調査や、国会議員への調査結果、現状の票予測など紹介された。各社とも未定・未回答とした国会議員が５０〜７０人おり、大人数の参院議員がいるとされる。田崎氏は「おそらく回答してない人は旧安倍派の人が多いんじゃないかと思います」と分析した。高市早苗氏が