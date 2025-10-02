2023年2月9日付の労働新聞が掲載した、平壌の金日成広場で行われた軍事パレードに登場したICBM「火星17」（コリアメディア提供・共同）【北京共同】韓国軍関係者は2日、北朝鮮が朝鮮労働党創建80年となる10日に数万人規模の軍事パレードを準備していることが確認されたと明らかにした。北朝鮮は党創建の節目に友好国から多数の来賓を招き国際的行事とする姿勢だ。ラオスのトンルン国家主席が10日に合わせて訪朝するほか、中国や