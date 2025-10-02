大相撲秋場所１４日目から途中休場した大関琴桜の状態について２日、両国国技館で師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）が説明した。広報部長として理事会に出席した佐渡ケ嶽親方は「（靱帯の）断裂はなかった。歩き方も普通に近い感じになってきた」と説明した。琴桜は１３日目の豊昇龍戦で右膝を負傷し、「右膝内側側副靱帯損傷で全治３週間の見込み」との診断書を提出して休場した。４日の元貴景勝、５日の元妙義龍の引退