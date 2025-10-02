ダウンタウン松本人志（62）が2日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。前日1日に続いて2日続けてリポスト対応をした。松本は1日、吉本興業のコンテンツサービス「FANY」公式アカウントの投稿をリポスト。砂嵐が映る白黒テレビにクローズアップすると、最後は「2025．11．1」と表示される30秒ほどの映像だった。Xの更新は昨年11月8日以来、327日ぶりだった。吉本興業はこの日、11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する課金制独