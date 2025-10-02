秋晴れの下、金沢市内の小学6年生が一堂に参加する連合体育大会が2日、開かれました。今回で35回目となる小学校連合体育大会には金沢市内の小学6年生およそ3800人が参加しました。開会式に続いて披露されたのは伝統の集団演技「若い力」です。第2回国民体育大会で披露され、80年近く受け継がれる「若い力」は、1947年に金沢市を中心に開催された第2回国民体育大会で初めて披露され、80年近くたった現在も受け継がれています。小学6