首都圏を中心に展開するスープの専門店「Soup Stock Tokyo」が12月に金沢駅の商業施設にオープンすることとなりました。北陸3県では初の出店です。12月9日に金沢駅構内にある「金沢百番街 Rinto」にオープンするスープの専門店「Soup Stock Tokyo」は首都圏を中心に全国60店舗以上を展開しています。「食べるスープの専門店」として旬の素材を使用した素材本来のおいしさが特徴で、金沢市に本社を置く「ジェイアールサービスネット