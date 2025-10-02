投資した金を株の運用に充てると偽り、金沢市に住む契約者らから合わせて2800万円をだまし取ったとして、生命保険会社の元社員が詐欺の罪に問われている裁判で、検察は2日、懲役5年を求刑しました。プルデンシャル生命保険金沢支社の社員だった66歳の男は、契約者などに株へのうその投資話を持ちかけ、合わせて2800万円をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われています。2日の裁判で検察側は、被告が抱えていた多額の債務の返済に