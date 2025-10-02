2日朝、JR秋田駅から2キロ足らずの民家の敷地で1頭のイノシシが捕獲されました。30日から秋田市で目撃が相次いでいたイノシシと同じ個体の可能性が高いとみられています。30日から秋田市で目撃情報が相次いでいた1頭のイノシシ。2日も市の中心部で早朝市民が遭遇していました。その後午前8時すぎ、秋田駅から南西に1.8キロほどにある楢山地区の民家の敷地で1頭のイノシシが捕獲されました。体長1メートル7センチのオスで、推