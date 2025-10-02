相次ぐクマの被害を防ごうと直接の呼びかけも行われています。秋田市のスーパーで市街地に出没するクマと、キノコ採りで入山する際の注意点が呼び掛けられました。「山岳遭難とクマの人身被害防止ってことでご案内させてもらってます、よろしくお願いします」秋田市土崎港西にあるスーパーでは、警察が買い物客に市街地に出没するクマなどへの注意を呼び掛けました。毎年、被害防止キャンペーンが行