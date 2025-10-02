2日午前、鹿角市でクマに襲われる被害が3件相次ぎ、男女3人がけがをしました。3件は半径2キロ圏内の狭い範囲で起きていますが、鹿角市はすべて違うクマによる被害とみていて付近の住民に注意を呼び掛けています。最初の被害の現場は鹿角市十和田大湯字小清水の畑です。土屋弘樹記者「地面にはたくさんのクリが落ちているのが確認できます」警察と消防、鹿角市によりますと午前9時40分ごろ、76歳の男性がクリの実を拾っていたところ